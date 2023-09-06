Голосують на автомобілях та зупинках: окупаційна влада в Маріуполі проводить псевдовибори

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Для проведення псевдовиборів російські загарбники організували так звані «пересувні дільниці».

До будинків людей просто приїжджають на машинах і жителі змушені перед фактом голосувати прямо на капоті автомобіля. Також «пересувні дільниці» влаштовують на транспортних зупинках.

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«Вибори в окупації - це справжній фарс та глазування над демократією. Маріупольців змусили отримати російські паспорти, а тепер приїжджають до домівок, щоб вони голосували на фото та відеокамери. Увесь світ бачить, що це постанова для російської пропаганди. Жодної легітимності такі псевдовибори не мають», - мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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