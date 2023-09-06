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Голосують на автомобілях та зупинках: окупаційна влада в Маріуполі проводить псевдовибори

Голосують на автомобілях та зупинках: окупаційна влада в Маріуполі проводить псевдовибори

Київ • УНН

 • 487302 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники проводять дострокові фейкові вибори. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

Для проведення псевдовиборів російські загарбники організували так звані «пересувні дільниці».

До будинків людей просто приїжджають на машинах і жителі змушені перед фактом голосувати прямо на капоті автомобіля. Також «пересувні дільниці» влаштовують на транспортних зупинках.

Цитата

«Вибори в окупації - це справжній фарс та глазування над демократією. Маріупольців змусили отримати російські паспорти, а тепер приїжджають до домівок, щоб вони голосували на фото та відеокамери. Увесь світ бачить, що це постанова для російської пропаганди. Жодної легітимності такі псевдовибори не мають», - мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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