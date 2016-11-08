Голосування за президента США розпочалось на Гаваях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Гаваях розпочалось голосування за президента Сполучених Штатів Америки, передає УНН.
На Гаваях відкрили виборчі дільниці для голосування за президента США.
Нагадаємо, що дільниці на виборах президента США відкрилися вже у 17 американських штатах.
Голосування розпочалося на західному узбережжі та у центральній частині Сполучених Штатів.
Як повідомляв УНН, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах. Згідно з даними останніх соцопитувань CNN, за кандидатку від демократів Гілларі Клінтон готові проголосувати 44 відсотки виборців. За республіканця Трампа — 39 відсотків.