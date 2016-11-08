Голосование президента США началось на Гавайях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На Гавайях началось голосование за президента Соединенных Штатов Америки, передает УНН.
На Гавайях открыли избирательные участки для голосования за президента США.
Напомним, что участки на выборах президента США открылись уже в 17 американских штатах.
Голосование началось на западном побережье и в центральной части Соединенных Штатов.
Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Трампа - 39 процентов.