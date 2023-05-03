Голівудські сценаристи оголосили про страйк після провалу переговорів

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Запекла суперечка виникла через те, що сценаристи кажуть, що вони постраждали у фінансовому відношенні під час буму потокового телебачення, частково через короткі сезони та менші залишкові платежі. Тепер, вони вимагають підвищення заробітної плати та змін у галузевій практиці.

Тисячі членів Гільдії сценаристів Америки збираються вийти на пікетування в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та інших містах після того, як профспілка не змогла в останню хвилину досягти згоди з великими студіями щодо нового контракту.

Як зазначається, члени Гільдії проголосували з історичною перевагою — 98% проти 2% — за надання дозволу на страйк, якого домагалися їхні лідери.

Очікується, що відмова, яка може тривати тижнями чи місяцями, зупинить значну частину телевізійного та кіновиробництва по всій країні та охопить всю Південну Каліфорнію. Попередній страйк письменників у 2007 році сколихнув галузь і тривав 100 днів.

Вихід на страйки також означатиме тимчасову втрату роботи для багатьох людей та відбудеться у важкий час для регіону Лос-Анджелеса, де багато компаній все ще намагаються оговтатися від наслідків пандемії.

Як зазначає Гільдія сценаристів Америки, середня щотижнева оплата для сценаристів-продюсерів знизилася на 23% за останнє десятиліття з урахуванням інфляції. Профспілка вимагала компенсації та інших покращень і заявила, що її пропозиції принесли б письменникам 429 мільйонів доларів на рік.

"Ми чітко дали їм зрозуміти, що нам потрібні кардинальні зміни. І це не було почуто; вони поводилися так, ніби не розуміють або їм байдуже", - сказала в інтерв’ю член Гільдії сценаристів, Мередіт Штім.

Сценарист Девід Гудман наголосив, що провал переговорів став абсолютно очевидним в останні дні.

"Було дійсно ясно, що компанії не бажають рухатися в багатьох дуже важливих питаннях, які ми піднімали. Вони постійно хотіли, щоб ми відмовилися від речей, про які ми просто хотіли поговорити, і в результаті ми зрозуміли, що вони не хочуть укладати угоду", - сказав він.

Нагадаємо

Великі кіностудії вели переговори з Гільдією сценаристів Америки, яка пригрозила оголосити страйк.