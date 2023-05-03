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Голливудские сценаристы объявили о забастовке после провала переговоров

Голливудские сценаристы объявили о забастовке после провала переговоров

Киев • УНН

 • 727889 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Голливудские сценаристы объявили о начале забастовки после провала переговоров с киностудиями. Об этом пишет Los Angeles Times, передает УНН. 

Детали

Ожесточенный спор возник из-за того, что сценаристы говорят, что они пострадали в финансовом отношении во время бума потокового телевидения, частично из-за коротких сезонов и меньших остаточных платежей. Теперь, они требуют повышения заработной платы и изменений в отраслевой практике.

Тысячи членов Гильдии сценаристов Америки собираются выйти на пикетирование в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах после того, как профсоюз не смог в последнюю минуту достичь соглашения с крупными студиями относительно нового контракта.

Как отмечается, члены Гильдии проголосовали с историческим перевесом — 98% против 2% — за предоставление разрешения на забастовку, которого добивались их лидеры.

Ожидается, что отказ, который может длиться неделями или месяцами, остановит значительную часть телевизионного и кинопроизводства по всей стране и охватит всю Южную Калифорнию. Предыдущая забастовка писателей в 2007 году всколыхнула отрасль и длилась 100 дней.

Выход на забастовки также будет означать временную потерю работы для многих людей и произойдет в трудное время для региона Лос-Анджелеса, где многие компании все еще пытаются оправиться от последствий пандемии.

Как отмечает Гильдия сценаристов Америки, средняя еженедельная оплата для сценаристов-продюсеров снизилась на 23% за последнее десятилетие с учетом инфляции. Профсоюз требовал компенсации и других улучшений и заявил, что его предложения принесли бы писателям 429 миллионов долларов в год.

"Мы четко дали им понять, что нам нужны кардинальные изменения. И это не было услышано; они вели себя так, будто не понимают или им все равно", - сказала в интервью член Гильдии сценаристов, Мередит Штим.

Сценарист Дэвид Гудман подчеркнул, что провал переговоров стал совершенно очевидным в последние дни.

"Было действительно ясно, что компании не желают двигаться во многих очень важных вопросах, которые мы поднимали. Они постоянно хотели, чтобы мы отказались от вещей, о которых мы просто хотели поговорить, и в результате мы поняли, что они не хотят заключать сделку", - сказал он.

Напомним

Крупные киностудии вели переговоры с Гильдией сценаристов Америки, которая пригрозила объявить забастовку.

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