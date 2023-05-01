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Великі кіностудії ведуть переговори з Гільдією сценаристів Америки, яка пригрозила оголосити страйк

Великі кіностудії ведуть переговори з Гільдією сценаристів Америки, яка пригрозила оголосити страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Переговорники від голлівудських письменників і кіно- та телестудій у понеділок ведуть переговори, щоб спробувати запобігти страйку, який порушить виробництво телепрограм. Гільдія сценаристів Америки (WGA) може припинити роботу вже у вівторок, якщо не зможе домовитися з такими компаніями, як Walt Disney Co та Netflix Inc. Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

Страйк стане першим страйком WGA за 15 років.

Сценаристи кажуть, що вони постраждали у фінансовому відношенні під час буму потокового телебачення, частково через короткі сезони та менші залишкові платежі. Вони домагаються підвищення заробітної плати та змін у галузевій практиці, які, за їхніми словами, змушують їх працювати більше за менші гроші.

Згідно зі статистикою Гільдії, половина сценаристів серіалів зараз працює на мінімальному рівні заробітної плати порівняно з однією третиною в сезоні 2013-14 років. Середня заробітна плата переписувачів на вищому рівні письменника/продюсера за останнє десятиліття впала на 4%.

Штучний інтелект – ще одна проблема за столом переговорів. WGA хоче, щоб студії не використовували ШІ для створення нових сценаріїв на основі попередньої роботи письменників. Сценаристи також хочуть, щоб їх не просили переписувати чернетки сценаріїв, створені ШІ.

Переговори відбуваються на складному економічному тлі галузі. Розважальні конгломерати знаходяться під тиском Волл-стріт, щоб зробити свої потокові сервіси прибутковими після того, як вони вклали мільярди доларів у контент для залучення підписників.

Альянс продюсерів кіно та телебачення (AMPTP), який представляє Comcast Corp, Disney, Warner Bros Discovery, Netflix та сотні продюсерських компаній, заявив, що прагне досягти справедливої угоди.

Очікується, що у разі оголошення страйку нічні шоу, такі як «Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном», «Події минулого тижня з Джоном Олівером» та «Суботнім вечором у прямому ефірі» мають негайно зупинити виробництво.

Надалі страйк може призвести до затримки осіннього телесезону. Зйомки для осінніх шоу зазвичай починається у травні чи червні. Якщо зупинка роботи затягнеться, мережі все частіше заповнюватимуть свої програми реаліті-шоу без сценарію.

Останній страйк WGA у 2007 та 2008 роках тривав 100 днів. Телевізійні мережі транслювали повтори й більше реаліті-шоу, і наслідки позначилися на економіці Каліфорнії, оскільки виробництво закривалося, а безробітні сценаристи, актори та продюсери скорочували витрати.

За даними аналітичного центру Інституту Мілкена, страйк обійшовся штату приблизно у 2,1 мільярда доларів і привів до рецесії в його і так крихкій економіці.

Студії не хочуть чергового збою після того, як пандемія COVID-19 зупинила виробництво у всьому світі на кілька місяців. Але бюджети обмежені, і в Голлівуді настала нова ера бюджетної економії, коли студії звільняють тисячі працівників та скорочують витрати на контент.

"У письменників тут є законні проблеми", - сказав один агент з пошуку талантів, близький до процесу переговорів. "Але студії та продюсери також мають цілком законні проблеми. Ціни на їхні акції впали. Вони перевитратили зміст. Їм треба показувати прибуток своїм акціонерам".

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