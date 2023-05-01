Большие киностудии ведут переговоры с Гильдией сценаристов Америки, которая пригрозила объявить забастовку

ukru
08:24 • 15055 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 48006 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107422 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 78664 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119580 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117308 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107641 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102156 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113076 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132989 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 54123 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 83522 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105586 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 28291 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 42270 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 181993 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212575 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152871 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159185 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195459 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 93133 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107993 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124566 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159929 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166548 просмотра
Актуальное
Большие киностудии ведут переговоры с Гильдией сценаристов Америки, которая пригрозила объявить забастовку

Большие киностудии ведут переговоры с Гильдией сценаристов Америки, которая пригрозила объявить забастовку

Киев • УНН

 • 847321 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Переговорщики от голливудских писателей и кино- и телестудий в понедельник ведут переговоры, чтобы попытаться предотвратить забастовку, которая нарушит производство телепрограмм. Гильдия сценаристов Америки (WGA) может прекратить работу уже во вторник, если не сможет договориться с такими компаниями как Walt Disney Co и Netflix Inc. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Забастовка станет первой забастовкой WGA за 15 лет.

Сценаристы говорят, что они пострадали в финансовом отношении во время бума потокового телевидения, частично из-за коротких сезонов и меньших остаточных платежей. Они добиваются повышения заработной платы и изменений в отраслевой практике, которые, по их словам, заставляют их работать больше за меньшие деньги.

Согласно статистике Гильдии, половина сценаристов сериалов сейчас работает на минимальном уровне заработной платы по сравнению с одной третью в сезоне 2013-14 годов. Средняя заработная плата на высшем уровне писателя/продюсера за последнее десятилетие упала на 4%.

Искусственный интеллект – еще одна проблема за столом переговоров. WGA хочет, чтобы студии не использовали ИИ для создания новых сценариев на основе предыдущей работы писателей. Сценаристы также хотят, чтобы их не просили переписывать черновики сценариев, созданные ИИ.

Переговоры проходят на сложном экономическом фоне отрасли. Развлекательные конгломераты находятся под давлением Уолл-стрит, чтобы сделать свои потоковые сервисы прибыльными после того, как они вложили миллиарды долларов в контент для привлечения подписчиков.

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), представляющий Comcast Corp, Disney, Warner Bros Discovery, Netflix и сотни продюсерских компаний, заявил, что стремится достичь справедливого соглашения.

Ожидается, что в случае объявления забастовки ночные шоу, такие как "Вечернее шоу с Джимми Феллоном", "События прошедшей недели с Джоном Оливером" и "Субботним вечером в прямом эфире" должны немедленно остановить производство.

В дальнейшем забастовка может привести к задержке осеннего телесезона. Съемки для осенних шоу обычно начинаются в мае или июне. Если остановка затянется, сети все чаще будут заполнять свои программы реалити-шоу без сценария.

Последняя забастовка WGA в 2007 и 2008 годах длилась 100 дней. Телевизионные сети транслировали повторы и больше реалити-шоу, и последствия отразились на экономике Калифорнии, поскольку производство закрывалось, а безработные сценаристы, актеры и продюсеры сокращали затраты.

По данным аналитического центра Института Милкена, забастовка обошлась штату примерно в 2,1 миллиарда долларов и привела к рецессии в его и так хрупкой экономике.

Студии не хотят очередной сбой после того, как пандемия COVID-19 остановила производство во всем мире на несколько месяцев. Но бюджеты ограничены, и в Голливуде наступила новая эра бюджетной экономии, когда студии увольняют тысячи работников и сокращают расходы на контент.

"У писателей здесь есть законные проблемы", - сказал один агент по поиску талантов, близкий к процессу переговоров. "Но у студий и продюсеров также есть вполне законные проблемы. Цены на их акции упали. Они перерасходовали содержание. Им нужно показывать прибыль своим акционерам".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы