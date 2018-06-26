Голкіпер "Динамо" розповів, як за бажання піти з клубу його відправили в армію

"Був 1993 год. П'ятеро молодих і перспективних хлопців - Сергій Федоров, Сергій Баланчук, Влад Ващук, Діма Семчук і я - були в команді "Динамо-3". Її організували спеціально, щоб утримати найкращих випускників школи "Динамо". Щоб ми нікуди не розбіглися, щоб нас не розібрали інші команди.

...Тоді взагалі ситуація дуже цікаво склалася: два роки поспіль були сильні хлопці. Наш і наступний рік, в якому був Андрій Шевченко. Всі навперебій говорили, які ми яскраві і перспективні, але таких було багато. Тому і створили "Динамо-3". Передбачалося, що нас таким чином будуть не тільки утримувати в клубі, але і переводити спочатку в другу команду, а потім, відповідно, в першу. Перспектива начебто є, але якщо розібратися, то дуже туманна і віддалена", - пише Шовковський.

Йому і хлопцям тоді було по 17-18 років. Всі мріяли грати в футбол.

"І тут нас, п'ятьох гравців, запрошують грати в "Борисфен" - абсолютно нову команду з неймовірними амбіціями і дуже високими завданнями", - розповідає голкіпер.

За словами футболіста, на той момент з командою "Динамо" ні він, ні хлопці не були зв'язані ніякими контрактними зобов'язаннями. А в "Борисфені" їм запропонували дуже хороші умови.

"За одну лише згоду - ми навіть паперів ніяких не встигли підписати - виплачують величезний за тими мірками гонорар. І обіцяють пристойну зарплату.

Ми молоді, повні енергії, амбіцій і бажань професійно грати в футбол. Зрозуміло, що "так", - розповідає Шовковський.

Але відразу після того, як хлопці дали свою згоду грати за "Борисфен" навколо них почалося незрозуміла війна.

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Щоб змусити футболістів не йти з "Динамо", їх просто відправили в армію.

"Щоб все юридично правильно оформити (перехід в іншу команду - ред.), ми йдемо до військкомату і проходимо комісію.

...Навколо нас починається незрозуміла війна, а ми в ній - головні дійові особи. Наскільки мені відомо, приходить наказ про переведення нас з внутрішніх військ (а команда СКА (Київ) була під юрисдикцією МВС) в прикордонні війська, оскільки "Динамо Київ" був під їх юрисдикцією.

Після цього ми приїжджаємо на зустріч з головним тренером "Динамо Київ" Михайлом Івановичем Фоменко. І він нам пропонує з цього моменту і до кінця року грати за "Динамо-2", а в грудні нас візьмуть на збори з першою командою, де ми вже зможемо проявити себе, тому як в футбол по блату ніхто не грає. Такі ось умови.

Як люди, які дали слово іншій стороні, тим більше взяли гроші, ми все вп'ятьох відмовляємося. Тоді починають діяти інакше. Викликають нас на розмову по одному. Пішов один - відповів "ні". Другий - теж "ні". Третій - також "немає". Четвертий - "ні". А п'ятий сказав - "так". Але у п'ятого були інші умови, Владиславу Ващуку відразу запропонували грати за першу команду. І зрозуміло, що він погодився", - пише Шовковський.

Після цього хлопці роз'їхалися: Влад - в першу команду, а всі інші після своєї відмови "Динамо" дружно вирушили до військової частини, яка перебувала на проспекті, який сьогодні носить ім'я Валерія Лобановського.

"Ми їдемо освоювати нові для себе межі - Батьківщину захищати. Ви ж пам'ятаєте: ми пройшли комісію у військкоматі, нас визнали придатними, і ми склали присягу. Ось тільки ми тепер внутрішні війська, а не прикордонні.

Безумовно, ми тримали зв'язок з клубом "Борисфен". Нас постійно запевняли, що докладуть максимум зусиль, щоб цю ситуацію якомога швидше "розрулити", забрати нас з військової частини, і ми знову змогли грати за "Борисфен", - розповідає автор.

Паралельно весь цей час хлопцям в армію періодично телефонували з клубу "Динамо Київ" і цікавилися, чи не передумали вони грати за "Борисфен".

"Нічого надзвичайного не сталося. Мабуть, за всіх часів схеми тиску були приблизно однаковими. Десь через місяць пролунав черговий дзвінок з клубу "Борисфен". Нам сказали, що, хлопці, загалом ось така непроста ситуація склалася, і ми безсилі щось змінити. Але все ж нам хотілося б, щоб ви займалися улюбленою справою. Тому ми вам щиро рекомендуємо погодитися на пропозицію клубу "Динамо Київ". Жодних претензій до вас немає. У вас перед нами теж немає жодних зобов'язань. Тому робіть вибір на користь "Динамо"... і не губіть свій талант, два роки перебуваючи в армії", - розповідає Шовковський.

Після цього він зателефонував в "Динамо". У той же день хлопців приїхали і забрали.

"Зараз складно сказати, що творилося в душі ...", - зазначив О.Шовковський.