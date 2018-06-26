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Голкипер “Динамо” рассказал, как за желание уйти из клуба его отправили в армию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. В автобиографической книге “Все в твоих руках” легенда украинского футбола, экс-вратарь ФК “Динамо” Александр Шовковский рассказал историю о том, как его и еще несколько молодых и перспективных футболистов силой не отпустили из “Динамо” играть за команду “Борисфен”. Для убедительности аргументов ребят просто отправили в армию. И забрали оттуда лишь тогда, когда футболисты пообещали не переходить в другой клуб, передает УНН.

“Был 1993 год. Пятеро молодых и перспективных ребят — Сергей Федоров, Сергей Баланчук, Влад Ващук, Дима Семчук и я — были в команде „Динамо-3“. Ее организовали специально, чтобы удержать самых лучших выпускников школы „Динамо“. Чтобы мы никуда не разбежались, чтобы нас не разобрали другие команды.

...Тогда вообще ситуация очень интересно сложилась: два года подряд были сильные ребята. Наш и следующий год, в котором был Андрей Шевченко. Все наперебой говорили, какие мы яркие и перспективные, но таких было много. Поэтому и создали „Динамо-3“. Предполагалось, что нас таким образом будут не только удерживать в клубе, но и переводить сначала во вторую команду, а потом, соответственно, в первую. Перспектива вроде бы есть, но если разобраться, то очень туманная и отдаленная”, — пишет Шовковский.

Ему и ребятам тогда было по 17-18 лет. Все мечтали играть в футбол.

“И тут нас, пятерых игроков, приглашают играть в „Борисфен“ — абсолютно новую команду с невероятными амбициями и очень высоки задачами”, — рассказывает голкипер.

По словам футболиста, на тот момент с командой “Динамо” ни он, ни ребята не были связаны никакими контрактными обязательствами. А в “Борисфене” им предложили очень хорошие условия.

“За одно только согласие — мы даже бумаг никаких не успели подписать — выплачивают огромнейший по тем меркам гонорар. И обещают приличную зарплату.

Мы молоды, полны энергии, амбиций и желаний профессионально играть в футбол. Понятно, что “да”, — рассказывает Шовковский.

Но сразу после того, как ребята дали свое согласие играть за “Борисфен” вокруг них началась непонятная война.

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Дабы заставить футболистов не уходить из “Динамо”, их попросту отправили в армию.

“Чтоб все юридически правильно оформить (переход в другую команду — ред.), мы идем в военкомат и проходим комиссию.

... Вокруг нас начинается непонятная война, а мы в ней — главные действующие лица. Насколько мне известно, приходит приказ о переводе нас из внутренних войск (а команда СКА (Киев) была под юрисдикцией МВД) в погранвойска, поскольку „Динамо Киев“ был под их юрисдикцией.

После этого мы приезжаем на встречу с главным тренером „Динамо Киев“ Михаилом Ивановичем Фоменко. И он нам предлагает с этого момента и до конца года играть за „Динамо-2“, а в декабре нас возьмут на сборы с первой командой, где мы уже сможем проявить себя, потому как в футбол по блату никто не играет. Такие вот условия.

Как люди, которые дали слово другой стороне, тем более взяли деньги, мы все впятером отказываемся. Тогда начинают действовать иначе. Вызывают нас на разговор по одному. Пошел один — ответил „нет“. Второй — тоже „нет“. Третий — также „нет“. Четвертый — „нет“. А пятый сказал — „да“. Но у пятого были другие условия, Владиславу Ващуку сразу предложили играть за первую команду. И понятно, что он согласился”, — пишет Шовковский.

После этого ребята разъехались: Влад — в первую команду, а все остальные после своего отказа “Динамо” дружно отправились в воинскую часть, которая находилась на проспекте, который сегодня носит имя Валерия Лобановского.

“Мы едем осваивать новые для себя границы — Родину защищать. Вы же помните: мы прошли комиссию в военкомате, нас признали годными, и мы приняли присягу. Вот только мы теперь внутренние войска, а не пограничные.

Безусловно, мы держали связь с клубом “Борисфен”. Нас постоянно заверяли, что приложат максимум усилий, чтобы эту ситуацию как можно скорее “разрулить”, забрать нас из воинской части, и мы снова смогли играть за “Борисфен”, — рассказывает автор.

Параллельно, все это время ребятам в армию периодически звонили из клуба “Динамо Киев” и интересовались, не передумали ли они играть за “Борисфен”.

"Ничего сверхъестественного не произошло. По-видимому, во все времена схемы давления были приблизительно одинаковыми. Где-то месяц спустя раздался очередной звонок из клуба "Борисфен“. Нам сказали, что ребята, в общем, вот такая непростая ситуация сложилась, и мы бессильны что-либо изменить. Но все же нам хотелось бы, чтобы вы занимались любимым делом. Потому мы вам искренне рекомендуем согласиться на предложение клуба “Динамо Киев”. Никаких претензий к вам нет. У вас перед нами тоже нет никаких обязательств. Потому делайте выбор в пользу “Динамо”... и не губите свой талант, два года находясь в армии“, — рассказывает Шовковский.

После этого он позвонил в “Динамо”. В тот же день ребят приехали и забрали.

“Сейчас сложно сказать, что творилось в душе...”, - отметил А.Шовковский.

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