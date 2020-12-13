Гол зі штрафного: Маліновський відзначився першим забитим м’ячем у сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В 11-му турі італійської Серії А “Аталанта” півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на власному стадіоні приймала “Фіорентину”, передає УНН.
Український футболіст відзначився у стартовому складі. Наш футболіст уперше після хвороби на коронавірус вийшов на поле.
Маліновський відзначився забитим м’ячем, який допоміг його команді розбити гостей — 3:0. Він майстерно обвів стінку ударом зі штрафного, і відіграв у матчі до 74-ї хвилини.
Наразі, маючи в активі 17 очок, “Аталанта” посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Додамо, це перший гол українця в сезоні. Раніше він віддавав два асисти.