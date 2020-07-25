Гол українця з пенальті врятував білоруський клуб від поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Бресті завершився перший матч 19-го туру футбольного чемпіонату Білорусі, інформує кореспондент УНН.
На останню п’ятихвилинку матчу проти брестського “Руху”, ФК “Славія” Мозирь поступався 1:3. Однак на 87 хвилині відставання було скорочено, а на 5-й компенсованій хвилині рахунок був зрівняний. Саме наш земляк Максим Слюсар розвів м’яч та воротаря по різним кутам, пробивши 11-метровий (3:3).
Варто відзначити, що на 89-й хвилині з поля був вилучений півзахисник “Славії” Євген Барсуков.
“Славія” набрала 23 бали та піднялася на 11-й рядок. Український футболіст Слюсар має 6 голів в чемпіонаті і займає 12-13 місця в гонці бомбардирів.
Додамо також, в іншому матчі ігрового дня “Вітебськ” завдав поразки “Слуцьку” з рахунком 2:0.