Гол українця з пенальті врятував білоруський клуб від поразки

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У Бресті завершився перший матч 19-го туру футбольного чемпіонату Білорусі, інформує кореспондент УНН.

На останню п’ятихвилинку матчу проти брестського “Руху”, ФК “Славія” Мозирь поступався 1:3. Однак на 87 хвилині відставання було скорочено, а на 5-й компенсованій хвилині рахунок був зрівняний. Саме наш земляк Максим Слюсар розвів м’яч та воротаря по різним кутам, пробивши 11-метровий (3:3).

Варто відзначити, що на 89-й хвилині з поля був вилучений півзахисник “Славії” Євген Барсуков.

“Славія” набрала 23 бали та піднялася на 11-й рядок. Український футболіст Слюсар має 6 голів в чемпіонаті і займає 12-13 місця в гонці бомбардирів.

Додамо також, в іншому матчі ігрового дня “Вітебськ” завдав поразки “Слуцьку” з рахунком 2:0.

Українські Національні Новини

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