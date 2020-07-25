Гол украинском с пенальти спас белорусский клуб от поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Бресте завершился первый матч 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси, передает корреспондент УНН.
На последнюю пятиминутку матча против брестского “Руха”, ФК “Славия” Мозырь уступал 1:3. Однако на 87 минуте отставание было сокращено, а на 5-й компенсированной минуте счет был сравнен. Именно наш земляк Максим Слесарь развел мяч и вратаря по разным углам, пробив 11-метровый (3:3).
Стоит отметить, что на 89-й минуте с поля был удален полузащитник “Славии” Евгений Барсуков.
“Славия” набрала 23 балла и поднялась на 11-ю строчку. Украинский футболист Слесарь имеет 6 голов в чемпионате и занимает 12-13 места в гонке бомбардиров.
Добавим также, в другом матче игрового дня “Витебск” нанес поражение “Слуцку” со счетом 2:0.