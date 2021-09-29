Гол Мессі допоміг "ПСЖ" обіграти "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. В центральному поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів в гості до французького "ПСЖ" приїхав "Манчестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на соціальні мережі клубів.
Деталі
Ідрісса Гуйе забив швидкий гол у господарів. На 8-й хвилині він завершив атаку партнерів, пробивши в дев’ятку воріт.
У другій половині парижани ще раз відзначилися. Ліонель Мессі оформив дебютний гол у формі “ПСЖ”. Для нього цей гол став 121-м у Лізі чемпіонів.
Отже, “ПСЖ” виграли матч з результатом 2:0, і вийшли на перше місце групи за різницею м’ячів (4 очки, як і у “Брюгге”).
Доповнення
В іншій зустрічі квартету А “Брюегге” здолав “Лейпциг” — 2:1.