Гол Месси помог "ПСЖ" обыграть "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В центральном поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов в гости к французскому "ПСЖ" приехал "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на социальные сети клубов.
Детали
Идрисса Гуйе забил быстрый гол у хозяев. На 8-й минуте он завершил атаку партнеров, пробив в девятку ворот.
Во второй половине парижане еще раз отличились. Лионель Месси оформил дебютный гол в форме “ПСЖ”. Для него этот гол стал 121-м в Лиге чемпионов.
Итак, “ПСЖ” выиграли матч с результатом 2:0, и вышли на первое место группы по разнице мячей (4 очка, как и в “Брюгге”).
Дополнение
В другой встрече квартета А “Брюегге” одолел “Лейпциг” — 2:1.