Гол Маліновського не врятував "Аталанту" від поразки в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У матчі 16-го туру італійської Серії А "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на виїзді зустрічалася з "Болоньєю", повідомляє УНН.
Після швидкого голу від Паласіо (12 хв) та Андреа Полі на старті другого тайму. Наприкінці години гри бергамці відіграли один м’яч. Муса вивів на оперативний простріл Маліновського у чужій карній зоні. Нашого півзахисника кинули усі захисники в власній карній зоні, і Маліновський відзначився точним ударом — м’яч пролетів між ніг воротареві (2:1).
Останні хвилини “Болонья” завершувала у меншості через вилучення Данило.
Примітно, що у попередньому турі Серії А Маліновський також забив гол.
Додамо, що “Аталанта” залишилась із 28 очками — 8 місце в Серії А. “Болонья” відстає на 9 очок — 11.