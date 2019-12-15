Гол Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в Серии А

После быстрого гола от Паласио (12 мин) и Андреа Поли на старте второго тайма. В конце часа игры бергамци отыграли один мяч. Муса вывел на оперативный прострел Малиновского в чужой штрафной. Нашего полузащитника бросили все защитники в собственной штрафной зоне, и Малиновский отметился точным ударом — мяч пролетел между ног вратарю (2:1).

Последние минуты “Болонья” завершала в меньшинстве после удаления Даниил.

Примечательно, что в предыдущем туре Серии А Малиновский также забил гол.

Добавим, что “Аталанта” осталась с 28 очками — 8 место в Серии А. “Болонья” отстает на 9 очков — 11.