Гол Л.Мессі приніс "Барселоні" нічию у зустрічі з "Вільяреалом"

На 49-й хвилині Нікола Сансоне вивів господарів поля вперед. Однак, Ліонель Мессі шикарним ударом зі штрафного в кінцівці зустрічі врятував "Барселону" від другої поразки в двох матчах 2017 року (каталонці поступилися "Атлетіко" в Кубку Іспанії). Аргентинський нападник, який незадовго до цього потрапив в штангу, немов рукою відправив м'яч у дев'ятку.

Нагадаємо, що у таблиці "Барселона" розташовується на третьому місці, відстаючи від "Севільї" на одне очко, а від лідируючого "Реала" - на п'ять. При цьому "вершкові" провели на матч менше.