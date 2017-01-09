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Гол Л.Мессі приніс "Барселоні" нічию у зустрічі з "Вільяреалом"

Гол Л.Мессі приніс "Барселоні" нічию у зустрічі з "Вільяреалом"

Київ • УНН

 • 9880 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. У матчі 17-го туру іспанської Прімери каталонська "Барселона" в гостях протистояла "Вільярреалу". Матч завершився внічию 1:1, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

На 49-й хвилині Нікола Сансоне вивів господарів поля вперед. Однак, Ліонель Мессі шикарним ударом зі штрафного в кінцівці зустрічі врятував "Барселону" від другої поразки в двох матчах 2017 року (каталонці поступилися "Атлетіко" в Кубку Іспанії). Аргентинський нападник, який незадовго до цього потрапив в штангу, немов рукою відправив м'яч у дев'ятку.

Нагадаємо, що у таблиці "Барселона" розташовується на третьому місці, відстаючи від "Севільї" на одне очко, а від лідируючого "Реала" - на п'ять. При цьому "вершкові" провели на матч менше.

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