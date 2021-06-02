Гол футболіста "Шахтаря" увійшов до топ-10 сезону Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Взяття воріт від півзахисника "Шахтаря" Манора Соломона визнано одним із найкращих в сезоні Ліги чемпіонів за версією УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на Twitter УЄФА.
Деталі
Гравець "гірників" забив один з переможних м'ячів у поєдинку групової стадії змагань із "Реалом". Тоді гол Соломона став третім для "Шахтаря" у матчі проти команди, якою керував Зінедін Зідан. Вінгер "гірників", отримавши пас від Тете, пробив точно у правий від голкіпера кут.
Варто відзначити, що до топ-10 також потрапили: Алассане Плеа, Мехді Таремі, Карім Бензема, Лука Модріч, Ліонель Мессі, Олів'є Жиру, Неймар, Анхеліньо і Мбаппе.
Доповнення
Соломон у розіграші Ліги чемпіонів 2020/21 забив два м'ячі у шести поєдинках.