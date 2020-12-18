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Футболіст "Шахтаря" потрапив до сфери інтересів двох клубів АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. 21-річний півзахисник “Шахтар” Манор Соломон потрапив в сферу інтересів двох клубів АПЛ — “Арсеналу” і “Лідса”, інформує УНН з посиланням на The Online Gooner.

Футболіст "Шахтаря" потрапив до сфери інтересів двох клубів АПЛ

Британські клуби звернули увагу на Соломона, коли він відзначився переможним ударом в воротах Шотландії за збірну Ізраїлю (1:0) близько місяця тому. Більш того, скаути вражені успішною адаптацією Манора в “Шахтарі”.

Повідомляється, що раніше “гірники” відмовили “Аталанті” за трансфер Соломона. Італійці тоді пропонували близько 20 млн. євро.

Примітно, що “Арсенал” також стежить за лівим нападником Маркусом Тюрамом з “Боруссії” Менхенгладбах.

Додамо, Соломон цього сезону забив 5 голів в 17 матчах за чинних чемпіонів України.

Українські Національні Новини

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