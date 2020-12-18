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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Футболист "Шахтера" попал в сферу интересов двух клубов АПЛ

Киев • УНН

 • 12648 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. 21-летний полузащитник “Шахтер” Манор Соломон попал в сферу интересов двух клубов АПЛ — “Арсенала” и “Лидса”, информирует УНН со ссылкой на The Online Gooner.

Футболист "Шахтера" попал в сферу интересов двух клубов АПЛ

Британские клубы обратили внимание на Соломона, когда он отметился победным ударом в воротах Шотландии за сборную Израиля (1:0) около месяца назад. Более того, скауты поражены успешной адаптацией Манора в “Шахтере”.

Сообщается, что ранее “горняки” отказали “Аталанте” в трансфере Соломона. Итальянцы тогда предлагали около 20 млн. евро.

Примечательно, что “Арсенал” также следит за левым нападающим Маркусом Тюрамом с “Боруссии” Менхенгладбах.

Добавим, Соломон в этом сезоне забил 5 голов в 17 матчах за действующих чемпионов Украины.

Украинские Национальные Новости

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