Футболист "Шахтера" попал в сферу интересов двух клубов АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. 21-летний полузащитник “Шахтер” Манор Соломон попал в сферу интересов двух клубов АПЛ — “Арсенала” и “Лидса”, информирует УНН со ссылкой на The Online Gooner.
Британские клубы обратили внимание на Соломона, когда он отметился победным ударом в воротах Шотландии за сборную Израиля (1:0) около месяца назад. Более того, скауты поражены успешной адаптацией Манора в “Шахтере”.
Сообщается, что ранее “горняки” отказали “Аталанте” в трансфере Соломона. Итальянцы тогда предлагали около 20 млн. евро.
Примечательно, что “Арсенал” также следит за левым нападающим Маркусом Тюрамом с “Боруссии” Менхенгладбах.
Добавим, Соломон в этом сезоне забил 5 голов в 17 матчах за действующих чемпионов Украины.