Годинник цокає: у Міноборони України заявили, що у рф ще є можливість капітулювати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. росія, сьогодні - як і півроку тому - у вас ще є можливість підписати свою капітуляцію. Про це йдеться у повідомленні на офіційному Twitter Міноборони України, передає УНН.
Цитата
"росія, сьогодні - як і півроку тому - у вас ще є можливість підписати свою капітуляцію, поки ми не знищимо вас на нашій землі.
Не втрачайте свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так", - йдеться у повідомленні.
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Додамо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,7 тис. осіб, 1924 танків, 199 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.