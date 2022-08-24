Годинник цокає: у Міноборони України заявили, що у рф ще є можливість капітулювати

Цитата

"росія, сьогодні - як і півроку тому - у вас ще є можливість підписати свою капітуляцію, поки ми не знищимо вас на нашій землі.

Не втрачайте свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так", - йдеться у повідомленні.

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Додамо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,7 тис. осіб, 1924 танків, 199 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.