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Годинник Судного дня перевели вперед: до "ядерної півночі" залишилось 100 секунд

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Годинник Судного дня був переведений на 20 секунд вперед і тепер показує 23:58:20 до настання “ядерної півночі”. Про це заявила в четвер на прес-конференції президент американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон. Саме на обкладинці цього видання годинник вперше з’явилися в 1947 році, інформує УНН.

Годинник Судного дня перевели вперед: до "ядерної півночі" залишилось 100 секунд

“Ми зібралися тут, щоб оновити годинник і висловити стурбованість існуючими погрозами, — сказала Бронсон. — Сьогодні ми не відчуваємо оптимізму. 100 секунд до півночі, ми хочемо показати, як близько знаходиться світ до катастрофи в секундах — не в годинах та навіть не у хвилинах”. За її словами, стрілки годинника ще ніколи так близько не наближалися до півночі.

Колишній генсекретар ООН Пан Гі Мун зазначив становлять спільний інтерес нездатністю багатосторонньої системи протистояти існуючим загрозам. “Від виходу США з Паризької угоди та Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) за іранською ядерною програмою до годинника Судного дня в переговорах з ядерного роззброєння і паралічу Радбезу ООН — наші механізми співпраці підриваються в той момент, коли вони найбільше нам потрібні”, — звернув увагу він.

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У числі причин зміни часу експерти назвали, зокрема, ситуацію навколо СВПД, припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і стан переговорів між Москвою і Вашингтоном в області контролю над озброєннями і роззброєння. Крім того, серед негативних факторів експерти виділили зміни клімату та кампанії по дезінформації в кіберсфере.

Годинник Судного дня не переводилися з 2018 року. Таким чином, за 70 років існування годин стрілки на них міняли своє положення 24 рази. Найдалі — на 17 хвилин — стрілки були відсунуті в 1991 році на хвилі оптимізму, що виник після закінчення холодної війни. Bulletin of the Atomic Scientists був заснований вченими, які брали участь в початку 1940-х років в проекті “Манхеттен” по створенню ядерної зброї. Усвідомивши наслідки американських атомних бомбардувань Японії, вони стали пацифістами. Журнал видається з 1945 року в Чиказькому університеті.

Нагадаємо, у 2017 році стрілки годинника Судного дня пересунули через Дональда Трампа.

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