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Часы Судного дня перевели вперед: до "ядерной полуночи" осталось 100 секунд

Киев • УНН

 • 21850 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Часы Судного дня были переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:58:20 до наступления “ядерной полуночи”. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон. Именно на обложке этого издания часы впервые появились в 1947 году, информирует УНН.

Часы Судного дня перевели вперед: до "ядерной полуночи" осталось 100 секунд

“Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить обеспокоенность существующими угрозами, — сказала Бронсон. — Сегодня мы не чувствуем оптимизма. 100 секунд до полуночи, мы хотим показать, как близко находится мир к катастрофе в секундах — не в часах и даже не в минутах”. По ее словам, стрелки часов еще никогда так близко не приближались к полуночи.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил представляющих общий интерес неспособностью многосторонней системы противостоять существующим угрозам. “От выхода США из Парижского соглашения и Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в часов Судного дня в переговорах по ядерному разоружению и паралича Совбеза ООН — наши механизмы сотрудничества подрываются в тот момент, когда они больше всего нам нужны”, — обратил внимание он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество ядерного оружия в мире уменьшается, но вместо этого его модернизируют — доклад

В числе причин изменения времени эксперты назвали, в частности, ситуацию вокруг СВПД, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и состояние переговоров между Москвой и Вашингтоном в области контроля над вооружениями и разоружения. Кроме того, среди негативных факторов эксперты выделили изменения климата и кампании по дезинформации в киберсфере.

Часы Судного дня не переводились с 2018 года. Таким образом, за 70 лет существования часов стрелки на них меняли свое положение 24 раза. Наиболее далеко — на 17 минут — стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны. Bulletin of the Atomic Scientists был основан учеными, участвовавших в начале 1940-х годов в проекте “Манхэттен” по созданию ядерного оружия. Осознав последствия американских атомных бомбардировок Японии, они стали пацифистами. Журнал издается с 1945 года в Чикагском университете.

Напомним, в 2017 году стрелки часов Судного дня передвинули из-за Дональда Трампа.

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