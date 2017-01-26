Стрілки “годинника судного дня” пересунули через Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Американські фізики пересунули стрілки символічного “годинника судного дня” на 30 секунд ближче до “ядерної півночі” через заяви президента США Дональда Трампа про зміцнення американського ядерного арсеналу, передає УНН з посиланням на журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
Зазначається, що тепер стрілки застигли на позначці 23:57:30.
В офіційній заяві говориться, що на рішення вплинули кілька факторів, включаючи висловлювання Д.Трампа про зміцнення американського ядерного арсеналу і його заперечення кліматичних змін.
Як відзначає видання, останнього разу стрілки “годинника судного дня” змінювали положення у 2015 році: тоді їх пересунули на дві хвилини вперед, до позначки 23:57.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп має намір домовитися з Росією про скорочення ядерної зброї.