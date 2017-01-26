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Стрелки "часов судного дня" передвинули из-за Д.Трампа

Стрелки "часов судного дня" передвинули из-за Д.Трампа

Киев • УНН

 • 14527 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Американские физики передвинули стрелки символических "часов судного дня" на 30 секунд ближе к "ядерной полуночи" из-за заявлений президента США Дональда Трампа об укреплении американского ядерного арсенала, передает УНН со ссылкой на журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Отмечается, что теперь стрелки застыли на отметке 23:57:30.

В официальном заявлении говорится, что на решение повлияли несколько факторов, включая высказывания Д.Трампа об укреплении американского ядерного арсенала и его отрицание климатических изменений.

Как отмечает издание, в последний раз стрелки "часов судного дня" меняли положение в 2015 году: тогда их передвинули на две минуты вперед, до отметки 23:57.

Как сообщал УНН, Д.Трамп намерен договориться с Россией о сокращении ядерного оружия.

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