Стрелки "часов судного дня" передвинули из-за Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Американские физики передвинули стрелки символических "часов судного дня" на 30 секунд ближе к "ядерной полуночи" из-за заявлений президента США Дональда Трампа об укреплении американского ядерного арсенала, передает УНН со ссылкой на журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
Отмечается, что теперь стрелки застыли на отметке 23:57:30.
В официальном заявлении говорится, что на решение повлияли несколько факторов, включая высказывания Д.Трампа об укреплении американского ядерного арсенала и его отрицание климатических изменений.
Как отмечает издание, в последний раз стрелки "часов судного дня" меняли положение в 2015 году: тогда их передвинули на две минуты вперед, до отметки 23:57.
Как сообщал УНН, Д.Трамп намерен договориться с Россией о сокращении ядерного оружия.