Глобальне потепління: льодовик, що тане змістив італійсько-швейцарський кордон

Деталі

Льодовик Теодул втратив майже чверть своєї маси у період між 1973 та 2010 роками. Це оголило скелю під льодом, змінивши вододіл і змусивши дві сусідні країни перемістити 100-метрову ділянку кордону.

Кордон проходить вздовж дренажного вододілу — точки, в якій тала вода стікатиме з обох боків гори у бік однієї чи іншої країни.

Питання зміщення кордону було предметом дипломатичних переговорів, які розпочалися у 2018 році та завершилися компромісом минулого року, але подробиці залишаються в секреті.

Угода була вироблена у Флоренції у листопаді 2021 року, але результат стане відомим лише після того, як вона буде затверджена швейцарським урядом, що відбудеться не раніше 2023 року.

На даний момент на картах зміщений кордон позначений пунктирною лінією.