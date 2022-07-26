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Глобальне потепління: льодовик, що тане змістив італійсько-швейцарський кордон

Глобальне потепління: льодовик, що тане змістив італійсько-швейцарський кордон

Київ • УНН

 • 245504 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Високо в засніжених Альпах кордон між Швейцарією та Італією змістився через танення льодовика. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Льодовик Теодул втратив майже чверть своєї маси у період між 1973 та 2010 роками. Це оголило скелю під льодом, змінивши вододіл і змусивши дві сусідні країни перемістити 100-метрову ділянку кордону.

Кордон проходить вздовж дренажного вододілу — точки, в якій тала вода стікатиме з обох боків гори у бік однієї чи іншої країни.

Питання зміщення кордону було предметом дипломатичних переговорів, які розпочалися у 2018 році та завершилися компромісом минулого року, але подробиці залишаються в секреті.

Угода була вироблена у Флоренції у листопаді 2021 року, але результат стане відомим лише після того, як вона буде затверджена швейцарським урядом, що відбудеться не раніше 2023 року.

На даний момент на картах зміщений кордон позначений пунктирною лінією.

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