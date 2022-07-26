Глобальное потепление: тающий ледник сместил итальянско-швейцарскую границу

Детали

Ледник Теодул потерял почти четверть своей массы в период между 1973 и 2010 годами. Это обнажило скалу подо льдом, сменив водораздел и заставив две соседние страны переместить 100-метровый участок границы.

Граница проходит вдоль дренажного водораздела — точки, в которой талая вода будет стекать с обеих сторон горы в сторону одной или другой страны.

Вопросы смещения границы были предметом дипломатических переговоров, которые начались в 2018 году и завершились компромиссом в прошлом году, но подробности остаются в секрете.

Соглашение было выработано во Флоренции в ноябре 2021 года, но результат станет известен только после того, как оно будет утверждено швейцарским правительством, которое состоится не ранее 2023 года.

На данный момент на картах смещенная граница обозначена пунктирной линией.