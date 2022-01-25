Глави МЗС Чехії, Словаччини та Австрії у лютому відвідають Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністри закордонних справ Чехії, Словаччини та Австрії на початку лютого 2022 року планують відвідати схід України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Idnes.
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Про візит в Україну повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський. Він планує 7-8 лютого вилетіти до Братислави, де забере із собою міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчка та його австрійського колегу Олександра Шалленберга.
Після прибуття в Україну іноземні політики разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідають лінії зіткнення на сході України.
Нагадаємо
Міністерство оборони Чехії планує надати Україні артилерійські снаряди на тлі нарощування військ Росії біля українських кордонів.