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Глава юстиції ЄС хоче швидших рішень у справах на кшталт витоку даних пів мільярда користувачів Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Європейська комісія працює над тим, як прискорити ухвалення рішень у розслідуваннях щодо конфіденційності даних, які більш чутливі за інші з точки зору часу. Про це заявив в понеділок комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс на саміті AI POLITICO, передає УНН на POLITICO Europe.

Глава юстиції ЄС хоче швидших рішень у справах на кшталт витоку даних пів мільярда користувачів Facebook

Рейндерс сказав, що справа про витік даних в Facebook, у результаті якої була оприлюднена ​​особиста інформація більш ніж півмільярда користувачів, включаючи Рейндерса, є прикладом справ, які тривають, "можливо, занадто довго".

Цитата:

"Коли у нас виникає така проблема, ми спочатку повинні попросити ірландський орган із захисту даних вступити в діалог з Facebook, щоб дізнатися, які є можливі засоби правового захисту, і, якщо вони не (працюють), вдаватися до подальших дій. Можливо, це довго, тому нам потрібно подумати про якийсь прискорений шлях", - зазначив єврокомісар.

Деталі

При цьому, як зазначається, він виступив проти реформування механізму, вбудованого в кодекс ЄС щодо конфіденційності інформації, Загального регламенту захисту даних (GDPR), до чого закликала його попередниця, Вівіан Редінг з Люксембургу, яка допомогла написати правила.

Замість цього Рейндерс сказав: "Ми повинні попросити держави-члени інвестувати технічні, фінансові та людські ресурси в органи влади, і у мене було багато розмов з президентом Європейської ради із захисту даних (EDPB) для поліпшення координації всередині EDPB".

Бельгійський політик також заявив, що ЄС може призупинити своє рішення дозволити передачу даних з ЄС Великій Британії, якщо Велика Британія вирішить змінити свої стандарти захисту даних.

"Буде можливим призупинити або зупинити процес, якщо в майбутньому виникнуть розбіжності", - сказав Рейндерс після коментарів міністра уряду Великої Британії минулого тижня про те, що країна готова ризикнути своєю угодою з Європою в обмін на "більший приз".

"Ми будемо ... дуже пильні ... ми повинні бути готові відреагувати, якщо в майбутньому відбудуться якісь зміни", - додав єврокомісар.

Він також висловив сподівання на швидке вирішення проблеми потоків даних через Атлантику після того, як Privacy Shield, угода ЄС-США про спільне використання даних, була анульована Судом ЄС в минулому році. "Я сподіваюся, що ми говоримо про кілька місяців", - сказав Рейндерс, вказавши, що оновлення може бути представлено на саміті ЄС-США 15 червня.

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