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Глава юстиции ЕС хочет ускорения решений по делам вроде утечки данных полмиллиарда пользователей Facebook

Киев • УНН

 • 14689 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Европейская комиссия работает над тем, как ускорить принятие решений в расследованиях по конфиденциальности данных, которые более чувствительны, чем другие, с точки зрения времени. Об этом заявил в понедельник комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на саммите AI POLITICO, передает УНН на POLITICO Europe.

Глава юстиции ЕС хочет ускорения решений по делам вроде утечки данных полмиллиарда пользователей Facebook

Рейндерс сказал, что дело об утечке данных в Facebook, в результате которой была обнародована личная информация более полумиллиарда пользователей, включая Рейндерса, является примером дел, которые продолжаются, "возможно, слишком долго".

Цитата:

"Когда у нас возникает такая проблема, мы сначала должны попросить ирландский орган по защите данных вступить в диалог с Facebook, чтобы узнать, какие есть возможные средства правовой защиты, и, если они не (работают), прибегать к дальнейшим действиям. Возможно, это долго, поэтому нам нужно подумать о каком-то ускоренном пути", - отметил еврокомиссар.

Детали

При этом, как отмечается, он выступил против реформирования механизма, встроенного в кодекс ЕС относительно конфиденциальности информации, Общий регламент защиты данных (GDPR), к чему призывала его предшественница, Вивиан Рединг из Люксембурга, которая помогла написать правила.

Вместо этого Рейндерс сказал: "Мы должны попросить государства-члены инвестировать технические, финансовые и человеческие ресурсы в органы власти, и у меня было много бесед с президентом Европейского совета по защите данных (EDPB) для улучшения координации внутри EDPB".

Бельгийский политик также заявил, что ЕС может приостановить свое решение разрешить передачу данных с ЕС Великобритании, если Великобритания решит изменить свои стандарты защиты данных.

"Будет возможным приостановить или остановить процесс, если в будущем возникнут разногласия", - сказал Рейндерс после комментариев министра правительства Великобритании на прошлой неделе о том, что страна готова рискнуть своим соглашением с Европой в обмен на "больший приз".

"Мы будем ... очень бдительны ... мы должны быть готовы отреагировать, если в будущем произойдут какие-то изменения", - добавил еврокомиссар.

Он также выразил надежду на скорейшее решение проблемы потоков данных через Атлантику после того, как Privacy Shield, соглашение ЕС-США о совместном использовании данных, было аннулировано судом ЕС в прошлом году. "Я надеюсь, что мы говорим о нескольких месяцах", - сказал Рейндерс, указав, что обновление может быть представлено на саммите ЕС-США 15 июня.

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