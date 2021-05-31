Глава юстиции ЕС хочет ускорения решений по делам вроде утечки данных полмиллиарда пользователей Facebook

Рейндерс сказал, что дело об утечке данных в Facebook, в результате которой была обнародована личная информация более полумиллиарда пользователей, включая Рейндерса, является примером дел, которые продолжаются, "возможно, слишком долго".

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"Когда у нас возникает такая проблема, мы сначала должны попросить ирландский орган по защите данных вступить в диалог с Facebook, чтобы узнать, какие есть возможные средства правовой защиты, и, если они не (работают), прибегать к дальнейшим действиям. Возможно, это долго, поэтому нам нужно подумать о каком-то ускоренном пути", - отметил еврокомиссар.

Детали

При этом, как отмечается, он выступил против реформирования механизма, встроенного в кодекс ЕС относительно конфиденциальности информации, Общий регламент защиты данных (GDPR), к чему призывала его предшественница, Вивиан Рединг из Люксембурга, которая помогла написать правила.

Вместо этого Рейндерс сказал: "Мы должны попросить государства-члены инвестировать технические, финансовые и человеческие ресурсы в органы власти, и у меня было много бесед с президентом Европейского совета по защите данных (EDPB) для улучшения координации внутри EDPB".

Бельгийский политик также заявил, что ЕС может приостановить свое решение разрешить передачу данных с ЕС Великобритании, если Великобритания решит изменить свои стандарты защиты данных.

"Будет возможным приостановить или остановить процесс, если в будущем возникнут разногласия", - сказал Рейндерс после комментариев министра правительства Великобритании на прошлой неделе о том, что страна готова рискнуть своим соглашением с Европой в обмен на "больший приз".

"Мы будем ... очень бдительны ... мы должны быть готовы отреагировать, если в будущем произойдут какие-то изменения", - добавил еврокомиссар.

Он также выразил надежду на скорейшее решение проблемы потоков данных через Атлантику после того, как Privacy Shield, соглашение ЕС-США о совместном использовании данных, было аннулировано судом ЕС в прошлом году. "Я надеюсь, что мы говорим о нескольких месяцах", - сказал Рейндерс, указав, что обновление может быть представлено на саммите ЕС-США 15 июня.