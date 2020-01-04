Глава уряду Північної Македонії подав у відставку через блокування Францією вступу до ЄС

КИЇВ. 4 січня. УНН. Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про свою відставку. Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 3 січня. Тепер до формування нової урядової коаліції після призначених на 12 квітня дострокових парламентських виборів країною керуватиме перехідний уряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW, dpa і Reuters.