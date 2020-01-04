Глава правительства Северной Македонии подал в отставку из-за блокирования Францией вступления в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев объявил о своей отставке. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 3 января. Теперь к формированию новой правительственной коалиции после назначенных на 12 апреля досрочных парламентских выборов страной будет руководить переходное правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW, dpa и Reuters.
Своим заявлением Заев и открыл путь к проведению новых выборов, о которых он заговорил в октябре 2019 года. Это произошло после того, как на саммите ЕС Франция заблокировала начало переговоров с Северной Македонией о присоединении к Евросоюзу.
Возглавить переходное правительство должно нынешний министр внутренних дел Оливер Спасовський, который, как и Заев, представляет социал-демократов. Планируется, что это правительство будет работать до формирования новой правительственной коалиции после проведения выборов в апреле.
Напомним, в октябре 2019 глава правительства Северной Македонии сетовал, что его страна "стала жертвой ужасной исторической ошибки" из-за неуступчивости Франции. Тогда же он и предложил внесрочно переизбрать парламент страны.
Именно во время правления команды Заева Северная Македония выполнила главные требования, которые выдвигались Брюсселем о начале переговоров о присоединении к ЕС. Речь шла прежде всего об изменении тогдашней названия страны - Македонии, вызвала резкое сопротивление со стороны Афин, ведь в Греции есть провинция с таким названием.
В феврале 2019 года правительству Заева удалось несмотря на яростное сопротивление оппозиции договориться с Афинами и изменить название страны на Северная Македония.