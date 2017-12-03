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Глава ЦРУ заявив, що США мусять більше робити для гарантованої безпеки виборів у Європі

Київ • УНН

 • 11866 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Директор ЦРУ Майкл Помпео повідомив, що США досягли прогресу в гарантуванні безпеки виборів у Європі. Про це він заявив 2 грудня на конференції в Президентській бібліотеці Рональда Рейгана в штаті Каліфорнія. Повідомляє РІА Новости, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо США роблять для протистояння втручанню РФ у вибори в Європі, Помпео зазначив, що повсякчасна тут відповідь: "Ні".

"Я щотижня спілкуюся зі своїми європейськими партнерами. І весь час звучить: Росія, Росія, Росія... Але ми домоглися великого прогресу в гарантуванні безпеки європейських виборів", - зазначив глава ЦРУ і додав, що це стосується не тільки Росії, але й інших, хто хоче послабити Захід.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Манафорт став фігурантом ще одного розслідування в США

Як повідомляв УНН, з приводу втручання Росії в президентські вибори США розслідування ведуть ФБР і кілька комітетів у конгресі.

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