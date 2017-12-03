Глава ЦРУ заявил, что США должны больше делать для гарантированной безопасности выборов в Европе

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли США делают для противостояния вмешательству РФ в выборы в Европе, Помпео отметил, что постоянный здесь ответ: "Нет".

"Я каждую неделю общаюсь со своими европейскими партнерами. И все время звучит: Россия, Россия, Россия ... Но мы добились большого прогресса в обеспечении безопасности европейских выборов", - отметил глава ЦРУ и добавил, что это касается не только России, но и других, кто хочет ослабить Запад.

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Как сообщал УНН, по поводу вмешательства России в президентские выборы США расследование ведут ФБР и несколько комитетов в конгрессе.