Глава російської "Транснефти" відповів на ідею Лукашенко "забрати" нафтопровід "Дружбу"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про бажання “забрати” дві труби магістрального нафтопроводу “Дружба” і почати реверсні поставки американської нафти через Польщу носять політичний характер, оскільки вимагають серйозного економічного опрацювання. Про це заявив глава “Транснефти” Микола Токарєв перед зустріччю президента Росії Володимира Путіна з представниками великого бізнесу, пише УНН з посиланням на федеральны ЗМІ РФ.
“Мабуть, швидше за все, характер політичний всіх цих заяв (Лукашенко), тому що по економіці вони не проходять. На мій погляд, ці заяви вимагають серйозного економічного опрацювання. Ніхто не стане робити те, що нераціонально з точки зору вигоди для країни”, — сказав він.
За словами Токарєва, попередній аналіз говорить про те, що багато з озвучених напередодні білоруським лідером намірів “дуже важко реалізувати”, а також передбачають продаж нафти за світовою ціною.
Глава “Транснефти” також прокоментував рішення Лукашенко в разі встановлення Росією занадто високих тарифів на закупівлю нафти і газу перейти на реверсні поставки іноземних ресурсів через Польщу. “Логістика, яка згадувалася, завжди буде пов’язана з подорожчанням тарифу і подорожчанням поставок нафти”, — відповів Токарев.
Напередодні, 24 грудня, президент Білорусі в інтерв’ю “Ехо Москви” заявив, що, якщо Москва встановить надто високу ціну за закупівлю газу та нафти, Мінськ буде шукати альтернативні способи поставок, в тому числі використовувати реверс саудівської або американської нафти через Гданськ.