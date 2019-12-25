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Глава российской "Транснефти" ответил на идею Лукашенко "забрать" нефтепровод "Дружбу"

Глава российской "Транснефти" ответил на идею Лукашенко "забрать" нефтепровод "Дружбу"

Киев  •  УНН

 • 18072 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании “забрать” две трубы магистрального нефтепровода “Дружба” и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу носят политический характер, поскольку требуют серьезной экономической проработки. Об этом заявил глава “Транснефти” Николай Токарев перед встречей президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, пишет УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ.

“Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений (Лукашенко), потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны”, — сказал он.

По словам Токарева, предварительный анализ говорит о том, что многие из озвученных накануне белорусским лидером намерений “очень трудно реализуемы”, а также предусматривают продажу нефти по мировой цене.

Глава “Транснефти” также прокомментировал решение Лукашенко в случае установки Россией слишком высоких тарифов на закупку нефти и газа перейти на реверсные поставки иностранных ресурсов через Польшу. “Логистика, которая упоминалась, всегда будет связана с удорожанием тарифа и удорожанием поставок нефти”, — ответил Токарев.

Накануне, 24 декабря, президент Беларуси в интервью “Эхо Москвы” заявил, что, если Москва установит слишком высокую цену за закупку газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Гданьск.

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