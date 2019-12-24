Лукашенко сказав, що "невідомо, що буде далі", коли РФ почала "собачитися" через газ з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив пошуком альтернативних постачальників нафти і газу, в разі якщо Росія встановить надто високу ціну на ці ресурси та вказав на недоцільність дій РФ у випадку будівництва газопроводів в обхід України. Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”, передає УНН.
“Як можна організувати економіку, якщо мені кажуть: 152 долари повинна бути ціна на газ? Так вона не може такою бути, тому що ми без мита торгуємо. А на останніх переговорах я взагалі сказав, коли торгівля ця пішла, по нафті особливо: добре, давайте ваші ціни, ми будемо платити. Але якщо російський ринок в 25 млн тонн нафти і в 22 млрд кубів газу піде кудись, ви на мене не ображайтеся”, — заявив Лукашенко.
Після цих слів у Москві сказали, що вихід Білорусі з російського ринку призведе до того, що нафта і газ будуть обходитися для Мінська дорожче, додав Лукашенко. “А я навів приклад: коли ви почали собачитися з Україною щодо транзиту газу, що ви зробили? Побудували обхід — Південний і Північний потік. Це десятки мільярдів доларів. Так що ще невідомо, що буде далі. Але ви плюнули і почали це робити. Я вчиню так само, Володимир Володимирович. Я буду шукати альтернативу. А її все одно треба шукати. І я це від керівництва Росії не приховую”, — підкреслив президент Білорусі.
В якості альтернативи Лукашенко має намір використовувати реверс нафти. “Я можу через Польщу, вони пропонують (це найдешевший маршрут), взяти саудівську або американську нафту, що дешевше з ринку в Гданську, і по трубі завезти реверсом”, — зазначив він.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що у разі спроби Москви порушити суверенітет Білорусі, світова спільнота відреагує військовою кампанією на такі дії.