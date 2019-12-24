Лукашенко сказав, що "невідомо, що буде далі", коли РФ почала "собачитися" через газ з Україною

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив пошуком альтернативних постачальників нафти і газу, в разі якщо Росія встановить надто високу ціну на ці ресурси та вказав на недоцільність дій РФ у випадку будівництва газопроводів в обхід України. Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”, передає УНН.