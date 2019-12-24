Лукашенко сказал, что "неизвестно, что будет дальше", когда РФ начала "собачиться" из-за газа с Украиной

“Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь”, — заявил Лукашенко.

После этих слов в Москве сказали, что уход Беларуси с российского рынка приведет к тому, что нефть и газ будут обходиться для Минска дороже, добавил Лукашенко. “А я привел пример: когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход — Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю”, — подчеркнул президент Беларуси.

В качестве альтернативы Лукашенко намерен использовать реверс нефти. “Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом”, — отметил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в случае попытки Москвы нарушить суверенитет Беларуси, мировое сообщество отреагирует военной кампанией на такие действия.