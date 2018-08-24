Глава МЗС Литви записав українцям відеозвернення біля Катеринівки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс записав відео з привітанням українців з Днем Незалежності під час візиту на Донбас у червні цього року. Відео він оприлюднив сьогодні у своєму Twitter, передає УНН.
"Ми тут, щоб відвідати наших друзів, наших союзників, тих, хто борються за свободу своєї країни, територіальну суверенність, свободу цінностей всієї Європи. Я тут, щоб відсвяткувати і привітати всіх наших братів в Україні з Днем Незалежності. Це дуже важливо для вас, це також дуже рідне для нас з Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!" - наголосив Лінкявічюс, стоячи біля позначки населеного пункту Катеринівка.
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Як повідомляв УНН, пошукова платформа Google у п’ятницю привітала Україну з 27-ю річницею Незалежності.
My message from eastern #Ukraine, I visited two months ago:
I congratulate Ukrainians on Independence Day.
You’re fighting for freedom & European values. It is very important for you & native for us.
З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! pic.twitter.com/cT8wNYLglo