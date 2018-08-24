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Глава МЗС Литви записав українцям відеозвернення біля Катеринівки

Київ • УНН

 • 9054 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс записав відео з привітанням українців з Днем Незалежності під час візиту на Донбас у червні цього року. Відео він оприлюднив сьогодні у своєму Twitter, передає УНН.

Глава МЗС Литви записав українцям відеозвернення біля Катеринівки

"Ми тут, щоб відвідати наших друзів, наших союзників, тих, хто борються за свободу своєї країни, територіальну суверенність, свободу цінностей всієї Європи. Я тут, щоб відсвяткувати і привітати всіх наших братів в Україні з Днем Незалежності. Це дуже важливо для вас, це також дуже рідне для нас з Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!" - наголосив Лінкявічюс, стоячи біля позначки населеного пункту Катеринівка.

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Як повідомляв УНН, пошукова платформа Google у п’ятницю привітала Україну з 27-ю річницею Незалежності.

My message from eastern #Ukraine, I visited two months ago:
I congratulate Ukrainians on Independence Day.
You’re fighting for freedom & European values. It is very important for you & native for us.
З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! pic.twitter.com/cT8wNYLglo

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 24 августа 2018 г.

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