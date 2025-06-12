Зеленський: Українці - не дрова, які підкидають у вогонь
Київ • УНН
Президент України наголосив на важливості підтримки партнерів, адже це зменшує кількість жертв. Він підкреслив різницю у ставленні до громадян в Україні та росії.
Ставлення України до своїх громадян кардинально відрізняється від російського. Про це в інтерв’ю Bild сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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Він укотре наголосив на важливості підтримки України західними партнерами, адже "чим більшою є підтримка, тим менше українців загинуть".
Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей, як росіяни
Він також закликав президента США Дональда Трампа до посилення санкцій проти рф.
"Я думаю, що з історичної точки зору для нього не може бути нічого важливішого, ніж відновлення миру у світі. Трамп повинен запровадити санкції, щоб путін одразу сказав: "Давайте поговоримо про припинення війни". Інакше не вийде", - сказав Президент України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що путін не хоче припиняти війну і шукає різні приводи, щоб продовжувати атаки. За його словами, "його мета - щоб ми перестали існувати".
Зеленський: росія просто бреше Трампу12.06.25, 03:20 • 1726 переглядiв