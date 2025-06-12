Зеленський: Українці - не дрова, які підкидають у вогонь

Ставлення України до своїх громадян кардинально відрізняється від російського. Про це в інтерв’ю Bild сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Він укотре наголосив на важливості підтримки України західними партнерами, адже "чим більшою є підтримка, тим менше українців загинуть".

Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей, як росіяни