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Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
11 червня, 16:32 • 23422 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

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Зеленський: Українці - не дрова, які підкидають у вогонь

Київ • УНН

 • 7146 перегляди

Президент України наголосив на важливості підтримки партнерів, адже це зменшує кількість жертв. Він підкреслив різницю у ставленні до громадян в Україні та росії.

Зеленський: Українці - не дрова, які підкидають у вогонь

Ставлення України до своїх громадян кардинально відрізняється від російського. Про це в інтерв’ю Bild сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Він укотре наголосив на важливості підтримки України західними партнерами, адже "чим більшою є підтримка, тим менше українців загинуть".

Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей, як росіяни

- зазначив Зеленський.

Він також закликав президента США Дональда Трампа до посилення санкцій проти рф.

"Я думаю, що з історичної точки зору для нього не може бути нічого важливішого, ніж відновлення миру у світі. Трамп повинен запровадити санкції, щоб путін одразу сказав: "Давайте поговоримо про припинення війни". Інакше не вийде", - сказав Президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що путін не хоче припиняти війну і шукає різні приводи, щоб продовжувати атаки. За його словами, "його мета - щоб ми перестали існувати".

Зеленський: росія просто бреше Трампу12.06.25, 03:20 • 1726 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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