Зеленский: Украинцы - не дрова, которые подбрасывают в огонь

Отношение Украины к своим гражданам кардинально отличается от российского. Об этом в интервью Bild сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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Он в очередной раз подчеркнул важность поддержки Украины западными партнерами, ведь "чем больше поддержка, тем меньше украинцев погибнут".

Люди - это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к своим людям, как россияне - отметил Зеленский.

Он также призвал президента США Дональда Трампа к усилению санкций против рф.

"Я думаю, что с исторической точки зрения для него не может быть ничего важнее, чем восстановление мира в мире. Трамп должен ввести санкции, чтобы путин сразу сказал: "Давайте поговорим о прекращении войны". Иначе не получится", - сказал Президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путин не хочет прекращать войну и ищет разные поводы, чтобы продолжать атаки. По его словам, "его цель - чтобы мы перестали существовать".

Зеленский: россия просто лжет Трампу