Глава МИД Литвы записал украинцам видеообращение возле Катериновки

"Мы здесь, чтобы посетить наших друзей, наших союзников, тех, кто борется за свободу своей страны, территориальную суверенность, свободу ценностей всей Европы. Я здесь, чтобы отпраздновать и поздравить всех наших братьев в Украине с Днем Независимости. Это очень важно для вас, это также очень родное для нас с Днем Независимости, Украина! Слава Украине! Героям слава! Вместе к победе!" - подчеркнул Линкявичюс, стоя у отметки населенного пункта Катериновка.



My message from eastern #Ukraine , I visited two months ago:

I congratulate Ukrainians on Independence Day.

You're fighting for freedom & European values. It is very important for you & native for us.

С Днем Независимости, Украина! Слава Украине! Героям слава! Вместе к победе! pic.twitter.com/cT8wNYLglo

- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 24 августа 2018 г.