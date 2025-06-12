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Патрульна поліція: Інформація про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

Київ • УНН

 • 1832 перегляди

В Україні не вводили нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Олексій Білошицький закликав довіряти лише офіційним джерелам.

Патрульна поліція: Інформація про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

Інформація про нові штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) з 1 липня, яка шириться у засобах масової інформації, не відповідає дійсності. Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наразі відпорвідних змін до адміністративного законодавства не прийнято.

Довіряйте лише офіційним джерелам та не розповсюджуйте неправдиву інформацію

- закликав Білошицький.

Він додав, що про будь-які зміни до законодавства, які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку правоохоронці обовʼязково повідомлятимуть в офіційних джерелах.

Нагадаємо

В Україні до кінця 2025 року запрацює контроль порушення ПДР за проїзд на заборонений сигнал світлофора камерами автоматичної фіксації. Штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора наразі залишається незмінним – 510 грн.

Нові та старі правила: що насправді змінилося в ПДР і техогляді для українських водіїв22.05.25, 14:16 • 3806 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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