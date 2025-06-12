Патрульна поліція: Інформація про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк
Київ • УНН
В Україні не вводили нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Олексій Білошицький закликав довіряти лише офіційним джерелам.
Інформація про нові штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) з 1 липня, яка шириться у засобах масової інформації, не відповідає дійсності. Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує УНН.
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За його словами, наразі відпорвідних змін до адміністративного законодавства не прийнято.
Довіряйте лише офіційним джерелам та не розповсюджуйте неправдиву інформацію
Він додав, що про будь-які зміни до законодавства, які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку правоохоронці обовʼязково повідомлятимуть в офіційних джерелах.
Нагадаємо
В Україні до кінця 2025 року запрацює контроль порушення ПДР за проїзд на заборонений сигнал світлофора камерами автоматичної фіксації. Штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора наразі залишається незмінним – 510 грн.
Нові та старі правила: що насправді змінилося в ПДР і техогляді для українських водіїв22.05.25, 14:16 • 3806 переглядiв