Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
11 июня, 16:32 • 20241 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 62965 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 71163 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 75301 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 84783 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 88631 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 161934 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 69371 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 91226 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 63602 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
90%
747мм
Популярные новости

Нацгвардия отменила тендер на закупку оборудования для разгона протестов

11 июня, 17:08 • 4920 просмотра

Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

11 июня, 17:58 • 33551 просмотра

Греция предлагает создать транспортный коридор от Александрополя до Одессы при поддержке ЕС

11 июня, 18:24 • 6716 просмотра

Работали более четырехсот спасателей: в Киеве завершили ликвидацию последствий атаки 10 июня

11 июня, 19:14 • 2684 просмотра

В Киевской области заметили смерч: видео из соцсетей

22:57 • 3756 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 67245 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 135462 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 161929 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 351583 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 305243 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Вучич

Майя Санду

Игорь Терехов

Кириакос Мицотакис

Актуальные места

Украина

Молдова

Одесса

Сербия

Греция

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 38500 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 67523 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 75398 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 99890 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 79587 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Ми-24

Ил-78

Гривна

Ту-160

Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

Киев • УНН

 • 982 просмотра

В Украине не вводили новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля. Алексей Билошицкий призвал доверять только официальным источникам.

Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

Информация о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 1 июля, которая распространяется в средствах массовой информации, не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, пока соответствующие изменения в административное законодательство не приняты.

Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте ложную информацию

- призвал Билошицкий.

Он добавил, что о любых изменениях в законодательство, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или общественного порядка, правоохранители обязательно будут сообщать в официальных источниках.

Напомним

В Украине до конца 2025 года заработает контроль нарушения ПДД за проезд на запрещенный сигнал светофора камерами автоматической фиксации. Штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора пока остается неизменным – 510 грн.

Новые и старые правила: что на самом деле изменилось в ПДД и техосмотре для украинских водителей22.05.25, 14:16 • 3798 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоАвто
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9