Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк
Киев • УНН
В Украине не вводили новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля. Алексей Билошицкий призвал доверять только официальным источникам.
Информация о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 1 июля, которая распространяется в средствах массовой информации, не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует УНН.
Детали
По его словам, пока соответствующие изменения в административное законодательство не приняты.
Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте ложную информацию
Он добавил, что о любых изменениях в законодательство, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или общественного порядка, правоохранители обязательно будут сообщать в официальных источниках.
Напомним
В Украине до конца 2025 года заработает контроль нарушения ПДД за проезд на запрещенный сигнал светофора камерами автоматической фиксации. Штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора пока остается неизменным – 510 грн.
Новые и старые правила: что на самом деле изменилось в ПДД и техосмотре для украинских водителей22.05.25, 14:16 • 3798 просмотров