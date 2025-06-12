Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

Информация о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 1 июля, которая распространяется в средствах массовой информации, не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, пока соответствующие изменения в административное законодательство не приняты.

Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте ложную информацию - призвал Билошицкий.

Он добавил, что о любых изменениях в законодательство, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или общественного порядка, правоохранители обязательно будут сообщать в официальных источниках.

Напомним

В Украине до конца 2025 года заработает контроль нарушения ПДД за проезд на запрещенный сигнал светофора камерами автоматической фиксации. Штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора пока остается неизменным – 510 грн.

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