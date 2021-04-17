Глава МОЗ Киргизстану вважає можливим лікування коронавірусу аконітом, який називають отруйним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв 16 квітня провів прес-конференцію, в ході якої на очах у журналістів прийняв аконіт, який вважається отруйним. Про це пише УНН з посиланням на Радио Азаттык.
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Чинний президент Киргизстану Садиров Жапаров заявивив, що аконіт нібито можна застосовувати для лікування різних хвороб, в тому числі і коронавірусу.
За словами міністра, батько Жапарова навчив його розраховувати дозу і застосовувати цей корінь. Він заявив, що таким методом вилікувалися вже близько 300 пацієнтів, і додав, що “єдина людина, яка зараз визначає дозу кореня в цьому напої, — це президент”.
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“Він звернувся до мене, тоді я був не міністром, а звичайним лікарем. Я спробував відвар на своїх родичів, давав їм, їм ставало легше. Потім я звернувся до Садиров Нургожоевічу [Жапарова], щоб він допоміг нам з лікуванням коронавірусу. Наші хлопці шукають цей корінь і збирають, ми тут готуємо ліки. Я кожен день просив президента, щоб він сам визначав дозу. Ми кип’ятили Іссик-кульський корінь і давали пацієнтам настій. У кого була легка форма коронавірусу, у тих після прийняття цього настою хвороба відразу проходила. Пацієнти з тяжкою формою брали настій кілька днів. Його потрібно пити в гарячому вигляді ”, - сказав Бейшеналієв.
Після цього міністр в прямому ефірі випив підігріту в чайнику рідина з пляшки, в якій, за словами Алимкадира Бейшеналієва, знаходиться відвар іссик-кульського кореня.
Експерти звертають увагу на надзвичайну токсичність цієї рослини навіть у малих дозах і підкреслюють, що дія і ефект аконіту повністю не досліджена.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, аконіт (Іссик-кульський корінь) — вкрай отруйна рослина, навіть зовнішнє застосування його в медицині неприпустимо і небезпечно для життя.
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У Всесвітній організації охорони здоров’я з обережністю поставилися до заяви Бейшеналієва, зазначивши, що не мають даних про ефективність і безпеку Aconítum soongáricum (Іссик-кульський корінь) для лікування COVID-19. У ВООЗ підкреслили, що препарат, який не пройшов клінічних досліджень, не може бути зареєстрований і рекомендований для широкого використання населенням.
Нагадаємо, в Киргизстані всього захворіло на коронавірус 91,374 осіб, 1,544 людини померли.