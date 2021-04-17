Глава Минздрава Кыргызстана считает возможным лечение коронавируса аконитом, который называют ядовитым

Детали

Действующий президент Кыргызстана Садыров Жапаров заявивив, что аконит якобы можно применять для лечения различных болезней, в том числе и коронавируса.

По словам министра, отец Жапарова научил его рассчитывать дозу и применять этот корень. Он заявил, что таким методом вылечились уже около 300 пациентов, и добавил, что “единственный человек, который сейчас определяет дозу корня в этом напитке, — это президент”.

Цитата

“Он обратился ко мне, тогда я был не министром, а обычным врачом. Я попытался отвар на своих родственников, давал им, им становилось легче. Затем я обратился к Садыров Нургожоевичу [Жапарова], чтобы он помог нам с лечением коронавируса. Наши ребята ищут этот корень и собирают, мы здесь готовим лекарства. Я каждый день просил президента, чтобы он сам определял дозу. Мы кипятили Иссык-Кульская корень и давали пациентам настой. У кого была легкая форма коронавируса, в тех после принятия этого настоя болезнь сразу проходила. Пациенты с тяжелой формой принимали настой несколько дней. Его нужно пить в горячем виде ”, - сказал Бейшеналиев.

После этого министр в прямом эфире выпил подогретую в чайнике жидкость из бутылки, в которой, по словам Алимкадира Бейшеналиева, находится отвар Иссык-Кульская корня.

Эксперты обращают внимание на чрезвычайную токсичность этого растения даже в малых дозах и подчеркивают, что действие и эффект аконита полностью не исследована.

Согласно информации из открытых источников, аконит (Иссык-Кульская корень) — крайне ядовитое растение, даже наружное применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни.

Дополнительно

Во Всемирной организации здравоохранения с осторожностью отнеслись к заявлению Бейшеналиева, отметив, что не располагают данными об эффективности и безопасности Aconítum soongáricum (Иссык-Кульская корень) для лечения COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что препарат, который не прошел клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.

Напомним, в Кыргызстане всего заболело коронавирус 91,374 человек, 1,544 человека умерли.