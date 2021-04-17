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Глава Минздрава Кыргызстана считает возможным лечение коронавируса аконитом, который называют ядовитым

Киев  •  УНН

 • 20389 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля провел пресс-конференцию, в ходе которой на глазах у журналистов принял аконит, который считается ядовитым. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Азаттык.

Детали

Действующий президент Кыргызстана Садыров Жапаров заявивив, что аконит якобы можно применять для лечения различных болезней, в том числе и коронавируса.

По словам министра, отец Жапарова научил его рассчитывать дозу и применять этот корень. Он заявил, что таким методом вылечились уже около 300 пациентов, и добавил, что “единственный человек, который сейчас определяет дозу корня в этом напитке, — это президент”.

Цитата

“Он обратился ко мне, тогда я был не министром, а обычным врачом. Я попытался отвар на своих родственников, давал им, им становилось легче. Затем я обратился к Садыров Нургожоевичу [Жапарова], чтобы он помог нам с лечением коронавируса. Наши ребята ищут этот корень и собирают, мы здесь готовим лекарства. Я каждый день просил президента, чтобы он сам определял дозу. Мы кипятили Иссык-Кульская корень и давали пациентам настой. У кого была легкая форма коронавируса, в тех после принятия этого настоя болезнь сразу проходила. Пациенты с тяжелой формой принимали настой несколько дней. Его нужно пить в горячем виде ”, - сказал Бейшеналиев.

После этого министр в прямом эфире выпил подогретую в чайнике жидкость из бутылки, в которой, по словам Алимкадира Бейшеналиева, находится отвар Иссык-Кульская корня.

Эксперты обращают внимание на чрезвычайную токсичность этого растения даже в малых дозах и подчеркивают, что действие и эффект аконита полностью не исследована.

Согласно информации из открытых источников, аконит (Иссык-Кульская корень) — крайне ядовитое растение, даже наружное применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни.

Дополнительно

Во Всемирной организации здравоохранения с осторожностью отнеслись к заявлению Бейшеналиева, отметив, что не располагают данными об эффективности и безопасности Aconítum soongáricum (Иссык-Кульская корень) для лечения COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что препарат, который не прошел клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.

Напомним, в Кыргызстане всего заболело коронавирус 91,374 человек, 1,544 человека умерли.

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