Глава міноборони ФРН застерегла щодо посилення впливу Росії та Китаю на Балканах

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер вказала на намагання Росії та Китаю посилити свій вплив на країни Західних Балкан. Про це Крамп-Карренбауер заявила в неділю, 1 грудня, в Приштині під час свого візиту до Косова, де солдати Бундесверу беруть участь у місії Північноатлантичного альянсу (НАТО), повідомляє УНН з посиланням на DW і Reuters.