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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23605 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Глава минобороны ФРГ предостерегла насчет усиления влияния России и Китая на Балканах

Киев  •  УНН

 • 8636 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр обороны Германии Аннеґрет Крамп-Карренбауэр указала на попытки России и Китая усилить свое влияние на страны Западных Балкан. Об этом Крамп-Карренбауэр заявила в воскресенье, 1 декабря, в Приштине во время своего визита в Косово, где солдаты Бундесвера участвуют в миссии Североатлантического альянса (НАТО), сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

"Мы знаем, что на весь регион Китай, а также Россия смотрят с особым интересом", - отметила немецкий Министерка. Имея в виду именно Россию, глава оборонного ведомства ФРГ отметила частности, что на Балканах применяются те же формы воздействия, которые уже испытывались в странах Балтии.

Кремль так же неодобрительно воспринимал попадания стран Балтии в сферу влияния Запада, как сейчас критически воспринимает ориентацию Косово на вступление в ЕС и НАТО.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Косово как независимое страна может самостоятельно решать свое будущее. "Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в вопросе политического суверенитета государств", - добавила Министерка.

Такие заявления Крамп-Карренбауэр сделала за несколько дней до проведения саммита НАТО в Лондоне.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрона заблокировал начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании вопреки желанию других стран-членов Евросоюза.

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