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Глава КНДР перевірив боєздатність гарнізонів армії

Глава КНДР перевірив боєздатність гарнізонів армії

Київ • УНН

 • 8401 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Кім Чен Ин проінспектував гарнізони Корейської народної армії (КНА) на невеликих островах Калі і Чжанчже в Жовтому морі, розташованих в західному секторі фронту, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Так, глава КНДР оглянув бойові позиції, ознайомився з побутовими умовами військовослужбовців.

Вислухавши доповідь про розстановку сил противника, Кім Чен Ин, який очолює збройні сили країни зі званням маршала, наказав “всіляко підвищувати боєготовність розташованих там частин”.

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Також він “схвалив план артилерійського удару по позиціях противника на острові Енпхендо, який контролюється південнокорейської армією, в разі найменшої провокації з її боку”.

Нагадаємо, що за свідченням північнокорейського МЗС маневри військово-морських сил США, Японії і Південної Кореї становлять загрозу КНДР і всій Північно-Східній Азії.

 

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