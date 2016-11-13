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15 марта, 19:03 • 109655 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151073 просмотра

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Глава КНДР проверил боеготовность гарнизонов армии

Глава КНДР проверил боеготовность гарнизонов армии

Киев • УНН

 • 8401 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Ким Чен Ын проинспектировал гарнизоны Корейской народной армии (КНА) на небольших островах Кали и Чжанчже в Желтом море, расположенных в западном секторе фронта, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, глава КНДР осмотрел боевые позиции, ознакомился с бытовыми условиями военнослужащих.

Выслушав доклад о расстановке сил противника, Ким Чен Ын, который возглавляет вооруженные силы страны со званием маршала, приказал "всячески повышать боеготовность расположенных там частей".

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Также он "одобрил план артиллерийского удара по позициям противника на острове Енпхендо, который контролируется южнокорейской армией, в случае малейшей провокации с ее стороны".

Напомним, что по свидетельству северокорейского МИД маневры военно-морских сил США, Японии и Южной Кореи представляют угрозу КНДР и всей Северо-Восточной Азии.

 

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